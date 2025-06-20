У ЗСУ об'єднали всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів

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Частини СБС та Лінії дронів об’єднали в одне угруповання, фото: «Район.Життя»
У ЗСУ об'єднали всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронівhttps://racurs.ua/ua/n207224-u-zsu-obiednaly-vsi-viyskovi-chastyny-syl-bezpilotnyh-system-ta-liniyi-droniv.htmlРакурс
У ЗСУ створено угруповання Сил безпілотних систем, яке об'єднує всі військові частини СБС та Лінії дронів.
Про це сьогодні, 20 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Сил безпілотних систем.
З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України. Угруповання об'єднує всі військові частини СБС та Лінії Дронів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що тепер підрозділи вперше діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА.
Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем, — наголосили у СБС.
Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
У СБС зазначають, що більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.
Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні, — додали у СБС.