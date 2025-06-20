Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
20 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та рф, скріншот відео

Як відбувався обмін полоненими 20 червня показала СБУ (ВІДЕО)

20 чер 2025, 19:58
999

СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими між Україною та рф, який відбувся сьогодні, 20 червня.

Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, — зазначають у СБУ.

Зазначається, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими у категорії «важкопоранені та тяжкохворі». З російської неволі повернуто групу захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів