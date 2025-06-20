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20 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и рф, скриншот видео

Как проходил обмен пленными 20 июня показала СБУ (ВИДЕО)

20 июн 2025, 19:58
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СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими між Україною та рф, який відбувся сьогодні, 20 червня.

Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, — зазначають у СБУ.

Зазначається, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими у категорії «важкопоранені та тяжкохворі». З російської неволі повернуто групу захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Источник: Ракурс


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