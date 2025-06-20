20 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и рф, скриншот видео

https://racurs.ua/n207223-kak-prohodil-obmen-plennymi-20-iunya-pokazala-sbu-video.html

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СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими між Україною та рф, який відбувся сьогодні, 20 червня.

Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, — зазначають у СБУ.

Зазначається, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими у категорії «важкопоранені та тяжкохворі». З російської неволі повернуто групу захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.