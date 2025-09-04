Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Ракурс

Російські загарбники атакували безпілотником обласний центр Запорізької області.

Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених жителів міста, згодом Федоров уточнив, що постраждали четверо людей.