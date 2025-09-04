Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
Російський дрон вдарив по Запоріжжю — четверо постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208889-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-zaporijju-chetvero-postrajdalyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники атакували безпілотником обласний центр Запорізької області.
Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Спочатку повідомлялося про трьох поранених жителів міста, згодом Федоров уточнив, що постраждали четверо людей.
До чотирьох збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Жінкам надана необхідна допомога, — повідомив очільник ОВА.