Когда возобновят трансляции заседаний Рады, рассказал глава Комитета по свободе слова

Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n208894-kogda-vozobnovyat-translyacii-zasedaniy-rady-rasskazal-glava-komiteta-po-svobode-slova.html

Ракурс

Пряма трансляція засідань Верховної Ради буде відновлена з наступного пленарного тижня, наразі необхідно реалізувати низку технічних рішень.

Про це на брифінгу повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, повідомляє агентство «Укрінформ».

Постанову про відновлення трансляцій ухвалено. У Прикінцевих положеннях зазначається, що постанова чинна з моменту підписання та вводиться в дію Головою Верховної Ради. Наразі Руслан Стефанчук перебуває у відрядженні і зможе підписати документ лише після повернення, — зазначив Юрчишин.

За його словами, відсьогодні ембарго для ЗМІ на передачу матеріалів з Верховної Ради скасовано.

Водночас нардеп зауважив, що рішення щодо відновлення трансляцій телеканалом «Рада» буде впроваджуватись поступово, адже «необхідні певні технічні рішення».

Транслювати засідання почне з наступного пленарного тижня телеканал «Рада».

Пряма трансляція засідань Ради припинилася після початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас прямі ефіри з Ради продовжував вести на своїх сторінках у соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

Тимчасово пряма трансляція Ради була поновлена 31 липня, коли розглядали резонансний законопроект про НАБУ та САП. Проте тоді народні обранці не підтримали рішення про постійне відновлення прямих трансляцій.

Сьогодні, 4 вересня, під час засідання Ради голосами 266 народних обранців було ухвалено постанову, яка передбачає поновлення прямих трансляцій засідань парламенту.

Джерело: «Укрінформ»