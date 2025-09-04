Рада проголосовала за возобновление трансляций заседаний

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 4 вересня, голосами 266 народних обранців підтримала постанову, яка передбачає поновлення прямих трансляцій засідань парламенту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Водночас парламент не підтримав рішення про відновлення трансляцій саме сьогодні («за» — лише 146 народних обранців).