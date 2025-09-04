Новини
Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

мРада проголосувала за відновлення трансляцій засідань

4 вер 2025, 12:16
999

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 4 вересня, голосами 266 народних обранців підтримала постанову, яка передбачає поновлення прямих трансляцій засідань парламенту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Водночас парламент не підтримав рішення про відновлення трансляцій саме сьогодні («за» — лише 146 народних обранців).

Запитав у головуючого — коли постанова набуде чинності юридично? Бо в документі написано, що вона набуває чинності з дня прийняття, але ми розуміємо, що її має підписати спікер. Коли це станеться? І коли технічно розпочнеться трансляція засідань? — зазначив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко. — Перший віце-спікер Корнієнко заявив, що існує колізія. Всі уточнення будуть сьогодні від Апарату Раду".

Джерело: Ракурс


