мРада проголосувала за відновлення трансляцій засіданьhttps://racurs.ua/ua/n208890-mrada-progolosuvala-za-vidnovlennya-translyaciy-zasidan.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 4 вересня, голосами 266 народних обранців підтримала постанову, яка передбачає поновлення прямих трансляцій засідань парламенту.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Водночас парламент не підтримав рішення про відновлення трансляцій саме сьогодні («за» — лише 146 народних обранців).
Запитав у головуючого — коли постанова набуде чинності юридично? Бо в документі написано, що вона набуває чинності з дня прийняття, але ми розуміємо, що її має підписати спікер. Коли це станеться? І коли технічно розпочнеться трансляція засідань? — зазначив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко. — Перший віце-спікер Корнієнко заявив, що існує колізія. Всі уточнення будуть сьогодні від Апарату Раду".