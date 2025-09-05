Сырский анонсировал создание эшелонированной системы противодействия ударным дронам. Фото:

Ешелоновану систему протидії ударним дронам Росії створюють в Україні.

Сили оборони України вже працюють над створенням ешелонованої системи протидії російським ударним безпілотникам типу Shahedта «Герань». Про це4 вересня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради, присвяченої розвитку ППО.

Зазначається, бо наразі формуються антидронові екіпажі, відбуваються навчання операторів-винищувачів, а також війська забезпечують ефективнішими засобами ураження та радіолокаційними станціями.

Крім того, продовжується набір особового складу для комплектування екіпажів дронів-перехоплювачів. Також формуються нові штатні підрозділи.

Головком поінформував, що за підсумками наради доручив усунути недоліки та посилити роботи за напрямком дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, у червні головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що поставив першочергове завдання щодо нарощування та масштабування виробництва дронів-перехоплювачів.