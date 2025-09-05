РФ ночью атаковала Украину 157 дронами и семью ракетами. Фото:

https://racurs.ua/n208915-rf-nochu-atakovala-ukrainu-157-dronami-i-semu-raketami.html

Ракурс

Країна-агресор Росія здійснила масовану атаку дронів по Україні.

З вчорашнього вечора ворог атакував 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із шести напрямків. З Курської області окупанти запустили шість зенітних керованих ракет С-300. А з Воронезької області була запущена керована авіаційна ракета Х-59. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Напад з повітря відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося збити та подавити 121 ворожий БпЛА.

Зафіксовані влучання семи ракет та 35 ударних дронів на 10 локаціях.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що 4 вересня загарбники завдали серію ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині. Зафіксовані руйнування та виникла масштабна пожежа

Зазначається, що ворожа армія неодноразово завдавала повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Однак вогнеборці ліквідували усі осередки горіння.

А сьогодні вночі російські дрони атакували Сумську громаду, що призвело до пожеж у нежитлових будівель.

Нагадаємо, вночі 5 вересня 5 окупанти спрямували на Дніпропетровську область десятки дронів-камікадзе. ППО змогла збити 15 ворожих БпЛА, але були й влучання. Окупанти поцілили по підприємству в Дніпрі й там виникли пожежі.