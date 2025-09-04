Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Одесу, фото: ДСНС

В Одесі внаслідок російської атаки загорівся склад (ФОТО, ВІДЕО)

4 вер 2025, 08:54
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 вересня, атакували безпілотниками Одесу.

В результаті спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль, повідомляє прес-служба ДСНС.

Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання, — вказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів