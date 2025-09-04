Новости
Ракурс
Последствия российской атаки на Одессу, фото: ГСЧС

В Одессе в результате российской атаки загорелся склад (ФОТО, ВИДЕО)

4 сен 2025, 08:54
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 вересня, атакували безпілотниками Одесу.

В результаті спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль, повідомляє прес-служба ДСНС.

Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання, — вказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


