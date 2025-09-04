Последствия российской атаки на Одессу, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 вересня, атакували безпілотниками Одесу.

В результаті спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль, повідомляє прес-служба ДСНС.

Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання, — вказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.