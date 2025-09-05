Армия РФ перебрасывает на юг войска из Сумского направления. Фото:

Ракурс

Українські прикордонники зафіксували суттєве зменшення атак на Сумському напрямку.

Підрозділи ДПСУ в Хотінській та Юнаківській громадах відзначають, що кількість російських штурмів та активних дій наразі суттєво зменшилася у порівнянні з періодом, коли росіяни намагалися просунутися вглиб Сумщини. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, командири ворога поступово відводять накопичені сили та перекидають їх, зокрема, на південні напрямки.

Крім того, голова Прикордонної служби Сергій Дейнеко днями відвідав підрозділи Сумського прикордонного загону та бригади «Сталевий кордон». Керівник українських прикордонників ознайомився з ситуацією на місцях та відзначив особовий склад за стійкість у боях з окупантами.

Нагадаємо, українські партизани зафіксували, що російська армія взялася переміщувати військову техніку в окупованому Луганську. Вцілілі військові машини росіяни перекидають на Запорізький напрямок для посилення угруповань окупаційних військ.