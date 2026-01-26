Новости
Российские войска отошли с острова Алексеевский. Карта: DeepState

Армия РФ отошла с острова Алексеевский в Херсонской области

26 янв 2026, 18:57
Російські війська відійшли з острова Олексіївський у Херсонській області.

Окупанти були змушені залишити свої позиції під тиском активних дій Сил оборони України, а також через погіршення морально-психологічного стану особового складу. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «Укрінформ».

На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це результат активних дій Сил оборони України і низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях, — наголосив він.

Волошин додав, що російські загарбники не можуть відновити спостережні пости на цьому острові.

У командуванні також поінформували, що наразі російські війська на Херсонському напрямку проводять перегрупування та підрозділи перекидають повітряно-десантних військ підрозділи на Оріхівський напрямок.

Нагадаємо, у командуванні додали, що поблизу Вовчанська на Харківщині місцеві річки перемерзли й перестали бути природною перепоною, якою були раніше. Малі піхоті групи росіян користуються нагодою й переходять їх.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


