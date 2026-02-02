Армия РФ в январе оккупировала вдвое меньше территории Украины, чем в декабре, утверждают в DeepState.

Армія Російської Федерації дещо скоротила активність на фронті.

У січні 2026 року ворог зумів окупувати 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді минулого року. А активність атак противника впала на 4% у порівнянні з груднем 2025 року. Про це аналітичний проект DeepState 2 лютого повідомив у Telegram.

Неочікуваним фактом став відсоток падіння активності штурмових дій — всього на 4% менше, ніж було у грудні, хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж минулий місяць, — йдеться у повідомленні.

За інформацією аналітиків, 33% всіх штурмів припадає на Покровський напрямок. На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від всіх атак. Далі розташовані Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) напрямки.

У DeepState кажуть, що негативним рекордсменом став Слов’янський напрямок. На цій ділянці фронту на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.

Нагадаємо, раніше у DeepState заявили, що російська армія продовжує поглинати Гуляйполе в Запорізькій області, відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти. Останнім часом суттєво збільшилася «червона зона» в місті, де вже давно фіксувалися окупанти. Ворог весь час намагався закріпитися і з часом його кількість в цій частині міста стала переважаючою, що змусило бійців Сил оборони залишити позиції.