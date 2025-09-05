Массовую резню в одной из школ Закарпатья предупредила полиция. Фото:

Масову різанину в одній із шкіл Закарпаття попередила поліція.

У Закарпатській області затримали 15-річного учня школи, який планував напасти на свій навчальний заклад із ножем і показати все в прямому ефірі. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 5 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що хлопця затримали, коли він намагався зайти до школи із ножем у рюкзаку. У цей момент він уже вів пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ. Правоохоронці не виключають, що різанину він хотів зняти на відео.

За словами Клименка, українська поліція дізналася про підготовку до злочину від британської поліції. Виявилося, що про свої плани хлопчина писав у соцмережах.

Безпеку школи додатково посилили, а кіберполіція та кримінальна поліція проводили інші заходи з запобігання злочину. Дії затриманого кваліфікували за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

У результаті — напад попереджено, діти та педагоги — в безпеці, — написав Клименко у соцмережах.

