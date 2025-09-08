Новости
В Украине могут возобновиться отключение электроэнергии

Запасаться фонариками и павербанками призвал украинцев гендиректор YASNO

8 сен 2025, 15:30
999

Запастися ліхтариками й павербанками та бути готовими до будь-яких сценаріїв на тлі поновлення російських атак на енергосистему закликав українців генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Про це йдеться у дописі, опублікованому сьогодні, 8 вересня, на його Фейсбук-сторінці.

Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає, — наголосив він.

Коваленко зазначив, що висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені й енергетики вже мають відповідний досвід. Проте він закликає населення та бізнес «не розслаблятися» й бути готовими до різних сценаріїв.

Так, населенню він рекомендує:

  • запастися, якщо ще немає, пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
  • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
  • підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
  • тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Бізнесу:

  • провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;
  • подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ).

І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати, — підсумував він.

Источник: Ракурс


