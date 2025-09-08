Запасаться фонариками и павербанками призвал украинцев гендиректор YASNO

В Украине могут возобновиться отключение электроэнергии

https://racurs.ua/n208956-zapasatsya-fonarikami-i-paverbankami-prizval-ukraincev-gendirektor-yasno.html

Ракурс

Запастися ліхтариками й павербанками та бути готовими до будь-яких сценаріїв на тлі поновлення російських атак на енергосистему закликав українців генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Про це йдеться у дописі, опублікованому сьогодні, 8 вересня, на його Фейсбук-сторінці.

Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає, — наголосив він.

Коваленко зазначив, що висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені й енергетики вже мають відповідний досвід. Проте він закликає населення та бізнес «не розслаблятися» й бути готовими до різних сценаріїв.

Так, населенню він рекомендує:

запастися, якщо ще немає, пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;

продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;

тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Бізнесу:

провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;

подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ).