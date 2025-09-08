Новости
Ракурс
Рашисты атаковали энергоинфраструктуру Киевщины

Рашисты атаковали объект тепловой генерации на Киевщине — Минэнерго

8 сен 2025, 10:02
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 вересня, здійснили чергову атаку на українську енергосистему

Під масованим обстрілом опинився один із обʼєктів теплової генерації на Київщині. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Мета очевидна — завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи, — наголошують у міністерстві. — Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура — це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі.

Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію, — додали в Міненерго.

Який саме об'єкт було атаковано, не уточнюється. Вночі моніторингові Telegram-канали повідомляли про рух ударних дронів на Трипілля, де розташована Трипільська ТЕС.

Источник: Ракурс


