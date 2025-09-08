Читайте также
Последствия российской воздушной атаки 7 сентября, фото: ГСЧС
В Киеве из-под завалов многоэтажки извлекли тело третьего погибшего (ФОТО, ВИДЕО)
У Святошинському районі Києва внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на 7 вересня була частково зруйнована дев’ятиповерхівка.
Спочатку було відомо про двох загиблих (серед них дитина) і 20 поранених. Сьогодні, 8 вересня, вранці прес-служба ДСНС повідомила, що з-під завалів дев’ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка.
Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них — дитина, — зазначили у ДСНС.