Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки 7 сентября, фото: ГСЧС

В Киеве из-под завалов многоэтажки извлекли тело третьего погибшего (ФОТО, ВИДЕО)

8 сен 2025, 09:35
999

У Святошинському районі Києва внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на 7 вересня була частково зруйнована дев’ятиповерхівка.

Спочатку було відомо про двох загиблих (серед них дитина) і 20 поранених. Сьогодні, 8 вересня, вранці прес-служба ДСНС повідомила, що з-під завалів дев’ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка.

Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них — дитина, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російської повітряної атаки 7 вересня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров