Последствия российской воздушной атаки 7 сентября, фото: ГСЧС

У Святошинському районі Києва внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на 7 вересня була частково зруйнована дев’ятиповерхівка.

Спочатку було відомо про двох загиблих (серед них дитина) і 20 поранених. Сьогодні, 8 вересня, вранці прес-служба ДСНС повідомила, що з-під завалів дев’ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка.