Наслідки російської повітряної атаки 7 вересня, фото: ДСНС

У Києві з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло третього загиблого (ФОТО, ВІДЕО)

8 вер 2025, 09:35
У Святошинському районі Києва внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на 7 вересня була частково зруйнована дев’ятиповерхівка.

Спочатку було відомо про двох загиблих (серед них дитина) і 20 поранених. Сьогодні, 8 вересня, вранці прес-служба ДСНС повідомила, що з-під завалів дев’ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка.

Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них — дитина, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російської повітряної атаки 7 вересня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


