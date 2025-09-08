Наслідки російської повітряної атаки 7 вересня, фото: ДСНС

У Святошинському районі Києва внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на 7 вересня була частково зруйнована дев’ятиповерхівка.

Спочатку було відомо про двох загиблих (серед них дитина) і 20 поранених. Сьогодні, 8 вересня, вранці прес-служба ДСНС повідомила, що з-під завалів дев’ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка.