Рашисти атакували енергоінфраструктуру Київщини, фото:

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 вересня, здійснили чергову атаку на українську енергосистему

Під масованим обстрілом опинився один із обʼєктів теплової генерації на Київщині. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Мета очевидна — завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи, — наголошують у міністерстві. — Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура — це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі.

Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію, — додали в Міненерго.

Який саме об'єкт було атаковано, не уточнюється. Вночі моніторингові Telegram-канали повідомляли про рух ударних дронів на Трипілля, де розташована Трипільська ТЕС.