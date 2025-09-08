Здание Кабмина повредила ракета «Искандер». Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208957-zdanie-kabmina-povredila-raketa-iskander-a-ne-shahed-foto.html

Ракурс

Будівля Кабінету міністрів України в Києві постраждала внаслідок ракетного удару.

Під час масованого обстрілу Києва вночі 7 вересня, в будівлю українського уряду влучив не дрон ударний безпілотник типу Shahed-136, а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Її бойова частина не вибухнула. Про це повідомило видання Defense Express після аналізу уламків.

Зазначається, що пожежа, яка виникла на верхніх поверхах Кабміну, спалахнула через загоряння палива з баків ракети.

Як відомо, крилата ракета 9М727, є однією з трьох, що призначена для ОТРК «Іскандер», разом із 9М728, 9М729. Ця ракета є варіацією крилатої ракети «Калібр» для наземного пуску. Окупанти активно застосовують ці ракети для обстрілу України. Зокрема, у 2023 році в Чернігові таким «Іскандером» було завдано удару по драмтеатру.

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова сьогодні відвідала будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій. Згодом вона написала у Facebook, що її було пошкоджено російською балістичною ракетою «Іскандер». Вона опублікувала відповідне фото.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня РФ завдала масованого удару по Україні, зокрема й по Києву, внаслідок чого загинули люди. Зокрема, у столиці зафіксували руйнування в Дарницькому, Печерському й найсерйозніші — у Святошинському районі. Також уперше з початку війни була пошкоджена будівля Кабміну.

Того дня росіяни запустили 818 повітряних цілей. Українська ППО змогла знищити або нейтралізувати 751 ціль.

Джерело: Defense Express