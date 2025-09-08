Молодой полицейский застрелился в Кривом Роге. Фото: «Свои»

Правоохоронець наклав на себе руки в Дніпропетровській області.

Самогубство поліцейського сталося у понеділок, 8 вересня, в Кривому Розі. Оперуповноважений кримінальної поліції Криворізького районного управління сьогодні вранці мав здати пістолет після чергування, однак цього не зробив. Про це повідомило місцеве видання «Свої».

Попередньо відомо, що 25-річний правоохоронець застрелився з табельної зброї у службовому автомобілі біля одного з міських кладовищ.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, а заїзд до цвинтаря перекрили. Причини загибелі поліцейського встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у квітні на Рівненщині рятувальники ДСНС запобігли спробі самогубства. У місті Сарни 34-річний чоловік намагався вистрибнути з вікна 5-го поверху багатоквартирного будинку, але рятувальники через вікно балкона витягли громадянина, після чого передали його працівникам поліції та «швидкої».

