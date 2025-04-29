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На Рівненщині врятували чоловіка, який намагався вистрибнути з вікна, скріншот відео
На Рівненщині рятувальники запобігли спробі самогубства (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205935-na-rivnenschyni-ryatuvalnyky-zapobigly-sprobi-samogubstva-video.htmlРакурс
На Рівненщині рятувальники ДСНС запобігли спробі самогубства.
Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба відомства, опублікувавши відео порятунку чоловіка.
У місті Сарни 34-річний чоловік намагався вистрибнути з вікна 5 поверху багатоквартирного будинку. Рятувальники піднялися на поверх та через вікно балкона витягли громадянина, після чого передали його працівникам поліції та «швидкої», — розповіли у ДСНС.
Зазначається, що наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.