На Рівненщині рятувальники ДСНС запобігли спробі самогубства.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба відомства, опублікувавши відео порятунку чоловіка.

У місті Сарни 34-річний чоловік намагався вистрибнути з вікна 5 поверху багатоквартирного будинку. Рятувальники піднялися на поверх та через вікно балкона витягли громадянина, після чого передали його працівникам поліції та «швидкої», — розповіли у ДСНС.