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В Ровенской области спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна, скриншот видео
В Ровенской области спасатели предотвратили попытку самоубийства (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205935-v-rovenskoy-oblasti-spasateli-predotvratili-popytku-samoubiystva-video.htmlРакурс
На Рівненщині рятувальники ДСНС запобігли спробі самогубства.
Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба відомства, опублікувавши відео порятунку чоловіка.
У місті Сарни 34-річний чоловік намагався вистрибнути з вікна 5 поверху багатоквартирного будинку. Рятувальники піднялися на поверх та через вікно балкона витягли громадянина, після чого передали його працівникам поліції та «швидкої», — розповіли у ДСНС.
Зазначається, що наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.