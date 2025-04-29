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Ракурс
В Ровенской области спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна, скриншот видео

В Ровенской области спасатели предотвратили попытку самоубийства (ВИДЕО)

29 апр 2025, 15:50
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На Рівненщині рятувальники ДСНС запобігли спробі самогубства.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба відомства, опублікувавши відео порятунку чоловіка.

У місті Сарни 34-річний чоловік намагався вистрибнути з вікна 5 поверху багатоквартирного будинку. Рятувальники піднялися на поверх та через вікно балкона витягли громадянина, після чого передали його працівникам поліції та «швидкої», — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Источник: Ракурс


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