Польша закроет границу с Беларусью, фото: «Википедия»

Польща закриє кордон із Білоруссю через військові навчання «Запад-2025», які розпочинаються у п’ятницю, 12 вересня.

Про це сьогодні, 9 вересня, перед засіданням уряду заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє «Польське радіо».

Туск наголосив, що «агресивні військові маневри «Запад» розпочинаються в п’ятницю «дуже близько до польського кордону».

Це має свої наслідки. У четвер опівночі заради держбезпеки ми закриємо всі прикордонні переходи з Білоруссю, в тому числі і залізничні, — зазначи він.

За його словами, ці військові навчання, організовані Москвою та Мінськом, хоч наразі є й імітацією, спрямовані на критичну зону безпеки НАТО — так званий Сувальський коридор — територію навколо Сувалок, Августова та Сейн, яка одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

Туск повідомив, що Польща відповість на ці маневри власними навчаннями за участю союзників.

Джерело: «Польське радіо»