Глава Верховной Рады подписал постановление о возобновлении трансляции заседаний

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалену парламентом 4 вересня постанову, котра передбачає поновлення прямих трансляцій засідань Ради.

Про це сьогодні, 9 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на дані картки законопроекту на сайті Ради.

Тобто наступне засідання вже має транслюватись на телеканалі Рада. Ну що, добились! Не пройшло і трьох років, — наголосив він. — Але, я свої трансляції теж не перестану вести.

Пряма трансляція засідань Верховної Ради припинилася після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Водночас Гончаренко продовжував вести прямі ефіри з Ради на своїх сторінках у соцмережах.

Тимчасово пряма трансляція Ради була поновлена 31 липня, коли розглядали резонансний законопроект про НАБУ та САП. Проте тоді народні обранці не підтримали рішення про постійне відновлення прямих трансляцій.

4 вересня голосами 266 народних обранців було ухвалено постанову, яка передбачає поновлення прямих трансляцій засідань парламенту. Проте того дня її не підписали, оскільки Стефанчук перебував у відрядженні.