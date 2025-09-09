Новости
Украине необходимо 10 «Патриотов» и ракеты — Шмыгаль

9 сен 2025, 21:59
Відбулося 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн».

Про це сьогодні, 9 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Росія продовжує ескалацію. Тому наша відповідь має ґрунтуватися на силі, — наголошує Шмигаль.

За його словами, для України критично важливо активно реалізувати такі ініціативи:

  • PURL — потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь;
  • 6 млрд дол. на виробництво дронів (перехоплювачів, FPV-дронів для утримування фронту, ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі);
  • закласти 60 млрд дол. у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України;
  • Додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK — це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по енергетиці та інфраструктурі України;
  • санкції та конфіскація заморожених російських активів — економічний тиск має посилюватися, щоб у Росії залишалося менше ресурсів для війни.

Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох зенітно-ракетних комплексів Patriot PAC-3, — зазначив Шмигаль.

Лише разом ми можемо перемогти. І лише разом можемо забезпечити мир у Європі. Вдячні всім, хто підтримує Україну, — додав він.

