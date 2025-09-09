Трамп рассказал, почему тяжело завершить войну РФ против Украины

Дональд Трамп, фото: RawPixel

Президент США Дональд Трамп вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України, оскільки він чудово ладнав із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю 77 WABC, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін — ред.) іде і скидає ще одну бомбу на когось, і це просто погано, погано, — зазначив Трамп.

Насправді, я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегший випадок — Росія і Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно, між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ненависті, багато ворожнечі, і багато, багато крові було пролито, — додав він.

За словами Трампа, у війні Росії проти України щотижня «гине від 5 до 7 тисяч осіб».

Також Трамп в інтерв’ю заявив, що з початку свого другого президентського терміну завершив сім воєн, майже всі з яких були «нерозв'язними», а деякі тривали понад 30 років.

