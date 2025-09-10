Это акт агрессии — Вооруженные силы Польши заявили о сбитых российских беспилотниках

Польша объявляет сборы резервистов, инфографика: территориальная оборона Польши

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, в ході якої, за різними даними, близько десяти безпілотників залетіли до Польщі.

У Збройних силах Польщі вже визнали цей інцидент, назвавши його «актом агресії».

В результаті сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян, — вказано у повідомленні, опублікованому на сторінці ЗС Польщі у соцмережі X

Зазначається, що за наказом командувача Оперативного штабу Збройних сил Польщі «негайно були запущені оборонні процедури»:

Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, Командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів.

На сторінці військ територіальної оборони Польщі у соцмережі X повідомляється про оголошення зборів резервістів у зв’язку з порушенням повітряного простору країни.

Зазначається, що резервісти можуть отримати виклик до негайної явки:

до шести годин — у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах;

до 12 годин — у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Святокриському та Малопольському воєводствах;

у термін менше ніж 24 години виклик в інших воєводствах не планується.

У разі виявлення уламків об'єктів просимо не наближатися до них і повідомити поліцію, — додали в теробороні.

Прес-служба польського уряду повідомила, що на 9 ранку за київським часом заплановане екстрене засідання. Зараз прем'єр-міністр Дональд Туск проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.