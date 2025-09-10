Новости
Обезвреживание российской авиабомбы, скриншот видео

Полутонную российскую авиабомбу обезвредили на Сумщині (ВИДЕО)

10 сен 2025, 12:33
999

На Сумщині прикордонники знешкодили півтонну російську авіабомбу, скинуту російськими загарбниками під час обстрілів.

Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На території однієї з прикордонних громад Сумщини група розмінування 5-го прикордонного загону виявила небезпечну знахідку — нездетоновану керовану авіаційну бомбу КАБ-500, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що сапери оперативно вилучили вибухонебезпечний боєприпас, транспортували його на спеціально визначений майданчик та успішно знешкодили.

Источник: Ракурс


