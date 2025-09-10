Ракурсhttps://racurs.ua/
Обезвреживание российской авиабомбы, скриншот видео
Полутонную российскую авиабомбу обезвредили на Сумщині (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209004-polutonnuu-rossiyskuu-aviabombu-obezvredili-na-sumschini-video.htmlРакурс
На Сумщині прикордонники знешкодили півтонну російську авіабомбу, скинуту російськими загарбниками під час обстрілів.
Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На території однієї з прикордонних громад Сумщини група розмінування 5-го прикордонного загону виявила небезпечну знахідку — нездетоновану керовану авіаційну бомбу КАБ-500, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що сапери оперативно вилучили вибухонебезпечний боєприпас, транспортували його на спеціально визначений майданчик та успішно знешкодили.