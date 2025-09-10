Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знешкодження російської авіабомби, скріншот відео

Півтонну російську авіабомбу знешкодили на Сумщині (ВІДЕО)

10 вер 2025, 12:33
999

На Сумщині прикордонники знешкодили півтонну російську авіабомбу, скинуту російськими загарбниками під час обстрілів.

Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На території однієї з прикордонних громад Сумщини група розмінування 5-го прикордонного загону виявила небезпечну знахідку — нездетоновану керовану авіаційну бомбу КАБ-500, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що сапери оперативно вилучили вибухонебезпечний боєприпас, транспортували його на спеціально визначений майданчик та успішно знешкодили.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів