В Винницкой области по подозрению в убийстве школьников задержали их бывшего учителя, фото: Винницкая областная прокуратура

На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної прокуратури.

Загиблі — учні 10 та 11 класу місцевого ліцею.

Трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік, — розповіли у прокуратурі.

Ймовірного зловмисника, який вчинив вбивство, вже затримали — це місцевий житель 2002 року народження, їхній колишній вчитель.

Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — розповіли в прокуратурі.

За фактом умисного вбивства двох школярів розпочате досудове розслідування за п.1 ст. 2, ст. 115 Кримінального кодексу.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Прес-служба поліції Вінниччини повідомляє, що тіла загиблих з ножовими пораненнями виявив місцевий житель вранці 10 вересня.