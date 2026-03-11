Мобильные группы для вручения повесток будут запущены в Виннице. Фото:

https://racurs.ua/n212565-vruchat-povestki-v-vinnice-budut-mobilnye-gruppy-reshenie-vlastey.html

Ракурс

Мобільні групи для вручення повісток запустять у Вінниці.

У місті та громаді створено 31 мобільну групу, а їхній склад залежить від типу забудови. Зокрема, 20 груп у складі представника квартального комітету, поліції й ТЦК, опрацьовуватимуть приватний сектор. Ще сім груп (представник компанії-управителя, поліція і ТЦК) обходитимуть багатоповерхівки з керуючими компаніями. Відповідне розпорядження підписав міський голова Вінниці.

Старостинські округи обходитимуть три групи в складі представника старостату, працівника департаменту цивільного захисту, поліції й ТЦК. Одна група опрацьовуватиме будинки з ОСББ. В її склад увійдуть представник відділу міськради з розвитку ОСББ, представник самого об'єднання, поліція і ТЦК.

У розпорядженні мера вказується, що повістку потрібно вручити під особистий підпис громадянина. Спеціальний акт складатимуть у випадку відмови від повістки, або якщо людина відсутня вдома.

Міська влада також організує розсилку рекомендованих листів із повідомленням про вручення, якщо надійде відповідне розпорядження від Територіального центру комплектування.

Рішення передбачає, що усі відповідальні структури (департаменти міськради, старости, Асоціація органів самоорганізації населення) зобов’язані щодня звітувати про проведені заходи. Владу негайно інформуватимуть, якщо повістку вручили, або чоловік відмовився від неї.

Нагадаємо, 9 березня президент Володимир Зеленський підписав проект закону, який передбачає річну відстрочку від призову на військову службу для учасників програми «Контракт 18−24». Громадяни віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали однорічний контракт із Силами оборони та були звільнені зі служби після його закінчення, зможуть отримати 12-місячну відстрочку від мобілізації.