Автомобиль полиции взорвался на мине. Фото: НПУ

Ракурс

Поліцейський автомобіль підірвався на російській міні в Херсонській області.

Евакуаційна група, до складу якої входили троє співробітників Бериславського райвідділу поліції, їхала зі службового завдання у Бериславі до місця тимчасової дислокації. Під час руху машина натрапила на вибухонебезпечний предмет і прогримів вибух. Про це голова Бериславської міської військової адміністрації Володимир Літвінов повідомив у соцмережах.

Один із поліцейських загинув, а двоє його колег дістали поранення. Також були поранені двоє працівників комунального підприємства. Постраждалим надали медичну допомогу.

Нагадаємо, 25 серпня російські окупанти вдарили безпілотником по позашляховику, який рухався трасою трасі Миколаїв — Херсон. Поранення дістали 58-річний водій та 38-річний прокурор відділу. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.