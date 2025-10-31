Полиция задержала причастного к взрыву на «Укрпочте». Фото: полиция Киева

Поліція затримала причетного до вибуху на «Укрпошті» в Києві.

Правоохоронці провели слідчі дії на території сортувального центру в Солом’янському районі столиці й виявили рештки снаряду. Відправником посилки виявився 40-річний мешканець Тернополя. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами. Про це 31 жовтня повідомила поліція Києва.

Чоловіка вже затримали правоохоронці. У його квартирі під час обшуку знайшли ще десяток боєприпасів. Попередньо відомо, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі «Укрпошти» в Солом’янському районі столиці прогримів вибух. Вибух стався під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Система контролю спрацювала, але вибух все ж стався.

Вибухнув невідомий предмет під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України. Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників «Укрпошти».