Взрыв прогремел в многоэтажке в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n209574-vzryv-progremel-v-mnogoetajke-v-kieve-est-pogibshiy-i-ranenyy.html

Ракурс

Вибух у Києві призвів до загибелі однієї людини та поранення іншої.

У середу, 8 жовтня, стався вибух у Святошинському районі. Це відбулося близько 18.30 у квартирі багатоповерхового будинку на другому поверсі. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомила поліція столиці.

Наразі правоохоронці встановлюють, що стало причиною вибуху. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та головного управління Києва, вибухотехніки та інші профільні служби.

Нагадаємо, 21 вересня в селі Зимна Вода Львівської області пролунав вибух. Були пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі, але обійшлося без постраждалих. З’ясувалося, що кинув гранату на вулицю 43-річний чоловік, після чого втік з місця події.