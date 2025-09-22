На Львівщині затримали чоловіка, який підірвав гранату на вулиці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209224-na-lvivschyni-zatrymaly-cholovika-yakyy-pidirvav-granatu-na-vulyci-foto.htmlРакурс
На Львівщині у селі Зимна Вода Львівського району 21 вересня пролунав вибух. Були пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.
Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили, що 43-річний житель Львівського району кинув гранату на вулицю, після чого втік з місця події.
Проведеними заходами поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, — розповіли у поліції. — Мотиви скоєного встановлюються.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють походження гранати, — додали в поліції.