Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки вибуху в селі Дуліби на Львівщині 6 лютого 2026 року, фото: ДСНС

Вибух на Львівщині — під завалами виявили тіло загиблого (ФОТО)

6 лют 2026, 22:11
999

На Львівщині на місці вибуху у селі Дуліби Стрийського району виявили тіло загиблого.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу. Під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок вибуху було зруйновано двоповерхову будівлю. На місці події працюють рятувальники, кінологічне відділення мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України та правоохоронці.

Наслідки вибуху в селі Дуліби на Львівщині 6 лютого 2026 року, фото: поліція Львівщини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух у селі Дуліби на Львівщині пролунав на території Стрийського автотранспортного підприємства.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів