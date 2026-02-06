Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия взрыва в селе Дулебы во Львовской области 6 февраля 2026 года, фото: ГСЧС
На Львівщині на місці вибуху у селі Дуліби Стрийського району виявили тіло загиблого.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу. Під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок вибуху було зруйновано двоповерхову будівлю. На місці події працюють рятувальники, кінологічне відділення мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України та правоохоронці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух у селі Дуліби на Львівщині пролунав на території Стрийського автотранспортного підприємства.