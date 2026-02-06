Новости
Последствия взрыва в селе Дулебы во Львовской области 6 февраля 2026 года, фото: ГСЧС

Взрыв во Львовской области — под завалами обнаружили тело погибшего (ФОТО)

6 фев 2026, 22:11
999

На Львівщині на місці вибуху у селі Дуліби Стрийського району виявили тіло загиблого.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу. Під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок вибуху було зруйновано двоповерхову будівлю. На місці події працюють рятувальники, кінологічне відділення мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України та правоохоронці.

Наслідки вибуху в селі Дуліби на Львівщині 6 лютого 2026 року, фото: поліція Львівщини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух у селі Дуліби на Львівщині пролунав на території Стрийського автотранспортного підприємства.

Источник: Ракурс


