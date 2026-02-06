Последствия взрыва в селе Дулебы, фото: Львовская областная прокуратура

На Львівщині у селі Дуліби Стрийського району пролунав вибух. Попередньо, це сталося на території Стрийського автотранспортного підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Внаслідок вибуху:

постраждали троє осіб. Їх госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані;

була повністю зруйнована виробнича будівля цього підприємства.

Розбір завалів триває. Причини вибуху і руйнування будівлі встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прес-служба ДСНС Львівщини повідомляє, що повідомлення про вибух надійшло до рятувальників о 17.53.