Последствия взрыва в селе Дулебы, фото: Львовская областная прокуратура

Взрыв разрушил здание автотранспортного предприятия на Львовщине (ФОТО)

6 фев 2026, 20:15
999

На Львівщині у селі Дуліби Стрийського району пролунав вибух. Попередньо, це сталося на території Стрийського автотранспортного підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Внаслідок вибуху:

  • постраждали троє осіб. Їх госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані;
  • була повністю зруйнована виробнича будівля цього підприємства.

Розбір завалів триває. Причини вибуху і руйнування будівлі встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прес-служба ДСНС Львівщини повідомляє, що повідомлення про вибух надійшло до рятувальників о 17.53.

Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю. На місці зараз працюють рятувальники та правоохоронці. Надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій, — зазначили у відомстві.

Наслідки вибуху у селі Дуліби, фото: ДСНС Львівщини

Наслідки вибуху у селі Дуліби, фото: Львівська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


