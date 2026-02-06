Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия взрыва в селе Дулебы, фото: Львовская областная прокуратура
На Львівщині у селі Дуліби Стрийського району пролунав вибух. Попередньо, це сталося на території Стрийського автотранспортного підприємства.
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.
Внаслідок вибуху:
- постраждали троє осіб. Їх госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані;
- була повністю зруйнована виробнича будівля цього підприємства.
Розбір завалів триває. Причини вибуху і руйнування будівлі встановлюються.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Прес-служба ДСНС Львівщини повідомляє, що повідомлення про вибух надійшло до рятувальників о 17.53.
Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю. На місці зараз працюють рятувальники та правоохоронці. Надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій, — зазначили у відомстві.