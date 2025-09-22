Новости
Ракурс
43-летний житель Львовского района бросил гранату на улице одного из сел, фото: полиция Львовщины

На Львовщине задержали мужчину, взорвавшего гранату на улице (ФОТО)

22 сен 2025, 12:52
На Львівщині у селі Зимна Вода Львівського району 21 вересня пролунав вибух. Були пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили, що 43-річний житель Львівського району кинув гранату на вулицю, після чого втік з місця події.

Проведеними заходами поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, — розповіли у поліції. — Мотиви скоєного встановлюються.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють походження гранати, — додали в поліції.

43-річний житель Львівського району кинув гранату на вулиці одного з сіл, фото: поліція Львівщини

Источник: Ракурс


