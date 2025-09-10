Подозрение объявили бывшему учителю. Фото: НПУ

У вбивстві школярів на Вінниччині оголосили підозру колишньому педагогу.

Зловмисника, яким виявився колишній вчитель однієї з жертв, затримали у полі за 5 км від місця злочину. У 23-річного фігуранта вилучили ніж, який був знаряддям вбивства. Про це Головне управління Національної поліції у Вінницькій області повідомило в соцмережах.

Наразі слідство розглядає кілька версій злочину. Однією з них є конфлікт між екс-педагогом та учнем. Наразі ще встановлюються причини та обставини трагедії.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області колишній вчитель зарізав двох учнів. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, напав на них з ножем та вбив. Чоловік з місця події втік, якого згодом затримали.