Підозру оголосили колишньому вчителю. Фото: НПУ
Убивство двох учнів на Вінниччині — підозру оголосили колишньому вчителю
У вбивстві школярів на Вінниччині оголосили підозру колишньому педагогу.
Зловмисника, яким виявився колишній вчитель однієї з жертв, затримали у полі за 5 км від місця злочину. У 23-річного фігуранта вилучили ніж, який був знаряддям вбивства. Про це Головне управління Національної поліції у Вінницькій області повідомило в соцмережах.
Наразі слідство розглядає кілька версій злочину. Однією з них є конфлікт між екс-педагогом та учнем. Наразі ще встановлюються причини та обставини трагедії.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області колишній вчитель зарізав двох учнів. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, напав на них з ножем та вбив. Чоловік з місця події втік, якого згодом затримали.