Польша ввела ограничения на полеты вдоль границ Украины и Беларуси

Польща тимчасово обмежила повітряний рух уздовж кордонів з Білоруссю та Україною.

Обмеження у східній частині країни запровадили з міркувань національної безпеки. Три місяці діятиме заборона на польоти. Вона стосуватиметься цивільних літаків і безпілотників. Військова авіація буде винятком. Обмеження повітряного руху триватиме до 9 грудня. Про це заявили в Польському агентстві аеронавігаційних послуг, передає RMF 24.

Зазначається, що польоти вдовж українського та білоруського кордонів можуть дозволити після узгодження з оперативною службою Центру повітряних операцій. Єдиною умовою для цього є те, щоб ці польоти здійснювалися для надання допомоги в разі загрози життю чи здоровʼю людей або тварин, зокрема під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз або надзвичайних ситуацій.

Крім того, польоти можуть дозволити, якщо будуть ситуації, повʼязані із захистом і контролем критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники вторглися у повітряний простір Польщі й залетіли на сотні кілометрів вглиб. Поляки та їхні союзники по НАТО піднімали в повітря бойову авіацію, по ворожих дронах велася бойова робота. Згодом на польській території знайшли фрагмент однієї ракети та 15 дронів.

Після нічного вторгнення Північноатлантичний альянс активував статтю 4 договору НАТО, яка передбачає консультації з союзниками. А Варшава запросила в союзників додаткові системи ППО та «стіну від дронів».

