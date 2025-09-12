Польша закрывает границу с Беларусью, фото: БЕЛТА

Польща в опівніч закрила всі прикордонні переходи з Білоруссю, у зв’язку із початком білорусько-російських військових навчань «Запад-2025».

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомило видання TVN24.

Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках — на в’їзд та виїзд. Воно стосується як автомобільного транспорту, так і потягів:

водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тересполь-Брест, тоді як водії вантажівок не перетинатимуть автомобільний переїзд Кукурики-Козловичі;

також було закрито три залізничні прикордонні переходи — Кузніца Білостоцька-Гродно, Семянувка-Свіслоч, Тересполь-Брест.

Цей рух буде відновлено, але тільки якщо ми будемо впевнені, що безпека поляків гарантована, що нам не загрожують жодні провокації, нам не загрожують будь-які агресивні дії, — зазначив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

Звичайно, через економічні проблеми ми зробимо все, щоб цей період закриття був якомога коротшим. Але рішення, яке я підписав, рішення про закриття прикордонних переходів — це рішення без зазначення терміну, до подальшого повідомлення, — додав він.

Білоруське державне агентство БЕЛТА повідомляє, що польські прикордонники на мосту перед пунктом пропуску «Брест» протягли колючий дріт, поверх якого спорудили металеву огорожу.

Джерело: TVN24, БЕЛТА