Польща в опівніч закрила всі прикордонні переходи з Білоруссю, у зв’язку із початком білорусько-російських військових навчань «Запад-2025».
Про це сьогодні, 12 вересня, повідомило видання TVN24.
Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках — на в’їзд та виїзд. Воно стосується як автомобільного транспорту, так і потягів:
- водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тересполь-Брест, тоді як водії вантажівок не перетинатимуть автомобільний переїзд Кукурики-Козловичі;
- також було закрито три залізничні прикордонні переходи — Кузніца Білостоцька-Гродно, Семянувка-Свіслоч, Тересполь-Брест.
Цей рух буде відновлено, але тільки якщо ми будемо впевнені, що безпека поляків гарантована, що нам не загрожують жодні провокації, нам не загрожують будь-які агресивні дії, — зазначив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.
Звичайно, через економічні проблеми ми зробимо все, щоб цей період закриття був якомога коротшим. Але рішення, яке я підписав, рішення про закриття прикордонних переходів — це рішення без зазначення терміну, до подальшого повідомлення, — додав він.
Білоруське державне агентство БЕЛТА повідомляє, що польські прикордонники на мосту перед пунктом пропуску «Брест» протягли колючий дріт, поверх якого спорудили металеву огорожу.
Джерело: TVN24, БЕЛТА