На тимчасово окупованих територіях Луганщини голова окупаційної адміністрації Леонід Пасічник підписав указ про заборону використання супутникових антен, які дозволяють дивитися українські канали.
Власників таких антен до 1 листопада 2025 року зобов’язали демонтувати обладнання. Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.
Натомість людям нав’язують «альтернативу» — безкоштовну заміну старих антен на обладнання від оператора «русскій мір», який транслює виключно російські та колаборантські канали, — зазначили у ЦПД.
У ЦПД наголошують, що окупанти навіть не приховують, що мета цих заходів — обмежити доступ людей до інформації з «недружніх країн». Таким чином, російська влада фактично закриває будь-які можливості отримати іншу інформацію, окрім кремлівської пропаганди.
Це ще один крок до повної інформаційної ізоляції мешканців тимчасово окупованих територій України. росія боїться правди, тому прагне відірвати людей від українських та світових джерел інформації, — наголошують у ЦПД.