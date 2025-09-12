На ВОТ Луганщины рашисты запретили спутниковые антенны, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/n209060-v-luganskoy-oblasti-okkupanty-zapretili-sputnikovye-antenny-cpd.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Луганщини голова окупаційної адміністрації Леонід Пасічник підписав указ про заборону використання супутникових антен, які дозволяють дивитися українські канали.

Власників таких антен до 1 листопада 2025 року зобов’язали демонтувати обладнання. Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

Натомість людям нав’язують «альтернативу» — безкоштовну заміну старих антен на обладнання від оператора «русскій мір», який транслює виключно російські та колаборантські канали, — зазначили у ЦПД.

У ЦПД наголошують, що окупанти навіть не приховують, що мета цих заходів — обмежити доступ людей до інформації з «недружніх країн». Таким чином, російська влада фактично закриває будь-які можливості отримати іншу інформацію, окрім кремлівської пропаганди.