Российский дрон «Гербера», упавший возле населенного пункта Опочно в Лодзинском воеводстве, фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

21 российский дрон вторгся в Польшу — советник Навроцкого

12 сен 2025, 15:28
У Польщі вже зафіксували 21 повідомлення про вторгнення дронів у повітряний простір країни.

Про це сьогодні, 12 березня, в ефірі однієї з радіостанцій заявив старший радник президента Польщі Кароля Навроцького Марцін Пшидач, повідомляє The Guardian.

За його словами, не всі з цих дронів ще знайдені. Станом на вечір вчорашнього дня, 11 вересня, Міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 безпілотників.

Пшидач також застеріг від того, що, за його словами, є кампанією російської дезінформації, яка має на меті переконати людей, що безпілотники нібито були українськими, наголосивши, що польська влада «чітко» визначила, що вони були російськими і запущені з території Росії.

Російський дрон «Гербера», що упав біля населеного пункту Опочно в Лодзькому воєводстві, фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

Джерело: The Guardian


