Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский дрон «Гербера», упавший возле населенного пункта Опочно в Лодзинском воеводстве, фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki
21 российский дрон вторгся в Польшу — советник Навроцкогоhttps://racurs.ua/n209065-21-rossiyskiy-dron-vtorgsya-v-polshu-sovetnik-navrockogo.htmlРакурс
У Польщі вже зафіксували 21 повідомлення про вторгнення дронів у повітряний простір країни.
Про це сьогодні, 12 березня, в ефірі однієї з радіостанцій заявив старший радник президента Польщі Кароля Навроцького Марцін Пшидач, повідомляє The Guardian.
За його словами, не всі з цих дронів ще знайдені. Станом на вечір вчорашнього дня, 11 вересня, Міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 безпілотників.
Пшидач також застеріг від того, що, за його словами, є кампанією російської дезінформації, яка має на меті переконати людей, що безпілотники нібито були українськими, наголосивши, що польська влада «чітко» визначила, що вони були російськими і запущені з території Росії.
Джерело: The Guardian
Читайте также