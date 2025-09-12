Владимир Зеленский сравнил Кита Келлога с системой ПВО. Фото:

Президент України Володимир Зеленський порівняв спецпредставника президента США Кіта Келлога з системою Patriot.

Глава держави заявив, що коли Келлог перебуває в Києві, то російські окупанти не завдають масованих ударів. Про це американський лідер сказав у п’ятницю, 12 вересня, під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Хочу особливо подякувати генералу Келлогу. Дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у США є ППО не гірше, ніж «Петріоти». Про це дійсно кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись, — зазначив він.

Український лідер висловив бажання, щоб американський генерал відвідував всі міста України. І наголосив, що готовий надати Келлогу громадянство, квартиру і «все що потрібно».

Нагадаємо, 11 вересня президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Під час зустрічі вони обговорили окремі проекти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю систем Patriot, сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які Україна запропонувала США та тиск на Росію.