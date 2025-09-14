Новости
На Киевщине произошел взрыв боеприпасов во время транспортировки по железной дороге — СМИ

14 сен 2025, 10:01
На Київщині стався вибух боєприпасів у районі села Калинівка. Детонація почалася під час перевезення їх залізницею.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на джерела. Видання пише, що в момент події, поряд за маршрутом рухався поїзд Харків — Перемишль. Внаслідок вибуху пошкоджено контактну мережу, через що склад екстрено зупинився.

