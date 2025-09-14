https://racurs.ua/n209079-na-kievschine-proizoshel-vzryv-boepripasov-vo-vremya-transportirovki-po-jeleznoy-doroge-smi.html

Ракурс

На Київщині стався вибух боєприпасів у районі села Калинівка. Детонація почалася під час перевезення їх залізницею.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на джерела. Видання пише, що в момент події, поряд за маршрутом рухався поїзд Харків — Перемишль. Внаслідок вибуху пошкоджено контактну мережу, через що склад екстрено зупинився.